Vallecrosia: festa di Ognissanti e commemorazione dei defunti, attivate navette gratuite

L’Amministrazione di Vallecrosia ha attivato, per le giornate del 1° e 2 novembre, in occasione della festa di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, un servizio gratuito di navette che collegheranno il centro cittadino, il cimitero e il centro storico per consentire alla cittadinanza di rendere omaggio ai propri cari.

Di seguito sono riportati gli orari e il tragitto effettuato con partenza da Vallecrosia (centro Solettone Nord) e da Vallecrosia Alta: 9.30/10, 10.30/11, 14.30/15 e 15.30/16.

Il servizio effettuerà il seguente percorso:

• Vallecrosia Ponte – Via Roma/Fassi - Via San Rocco - Via Giovanni XXIII - Via Col. Aprosio - Via Angeli Custodi – Via Don Bosco - Via Romana - Via Roma - Cimitero - Vallecrosia Alta.

• Vallecrosia Alta - Cimitero - Via Roma - Via San Rocco - Via Giovanni XXIII - Via Col. Aprosio - Via Angeli Custodi - Via Don Bosco - Via Romana - Via Roma/Fassi - Vallecrosia Ponte.