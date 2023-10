Bordighera: appalto nettezza urbana, Giribaldi (PD) "La situazione sta peggiorando di giorno in giorno"

“Premesso che l’Amministrazione sta cercando di vedere se è possibile provvedere a variare l’appalto capestro sottoscritto in maniera scriteriata da chi amministrava la città, il problema è attuale e non può essere differito. Bordighera è attualmente in uno stato di degrado igienico ambientale che peggiora giorno per giorno, ci sono zone che non sono pulite ormai da oltre un mese, altre che necessitano di interventi urgenti”.

Interviene in questo modo Sergio Giribaldi, segretario del Partito Democratico di Bordighera, che prosegue: “Perdiamo in un anno di aumento del flusso turistico, circa l’11% delle presenze, e, c’è qualcuno che si stupisce. In questi ultimi tempi il vento l’ha fatta da padrone e molte zone cittadine sono ricoperte di aghi di pino, ci auguriamo che le previsioni del tempo siano errate, ma sembrerebbe che dal pomeriggio odierno la pioggia dovrebbe cadere su, speriamo bene ma… i tombini sono pieni e non vorremmo trovarci a fare i lagunari”.

“Fra qualche giorno – termina Giribaldi - sarà il 2 novembre (Commemorazione dei nostri cari defunti), qualcuno tra quelli che sono preposti ad amministrare, si è posto la domanda di come sono i Cimiteri cittadini?, in uno stato pietoso, pieni di erbacce, animali morti abbandonati lì da tempo, ma d’altra parte cosa si può pretendere da chi ha già scarso rispetto per i viventi? Bordighera, città decantata da poeti, scrittori e pittori, che profumava di aranci e mandarini, ora profuma di altro”.