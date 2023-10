Vallecrosia, grande festa all'opera salesiana per il convegno degli ex allievi Don Bosco (Foto e video)

Grande festa, ieri, all’opera salesiana di Vallecrosia per il convegno degli ex allievi Don Bosco.

I Salesiani, ieri mattina, hanno, infatti, ospitato l'assemblea sulle "Esperienze della famiglia Salesiani di Vallecrosia". E' stata poi celebrata da don Mario, il viceparroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice, la santa messa con tutti gli ex allievi e alcuni rappresentanti del Cnos-Fap ed, infine, si è svolto il pranzo conviviale. "L'evento è riproposto ogni anno dall'associazione ex allievi Don Bosco di Vallecrosia" - ha spiegato il presidente dell'associazione ex allievi Don Bosco di Vallecrosia Elvio Lanteri - "Chi ha voluto ha potuto fare il tesseramento, siamo al momento 30 iscritti. Sono, però, venute tantissime persone. E' un'occasione per ritrovarsi, stare insieme e parlare delle prossime iniziative. Il prossimo obiettivo sarà pitturare la chiesa mentre il prossimo appuntamento che organizzeremo sarà la Castagnata, sabato 4 novembre dalle 15.30".

Gli ex allievi di Don Bosco sono le persone che hanno partecipato, in un oratorio, in una scuola o in un’altra realtà salesiana e hanno ricevuto una preparazione alla vita, sulla base dei principi del sistema preventivo di Don Bosco: ragione, religione e amorevolezza. Arricchiti dalla formazione cristiana e dal carisma di Don Bosco, vivendo come “buoni cristiani e onesti cittadini”, sono testimoni nella vita quotidiana attraverso l’impegno apostolico basato sull'educazione ricevuta. "Il metodo educativo di Don Bosco è a noi caro, incentrato sul sacramento della presenza. I salesiani stanno in mezzo ai ragazzi: studiano e giocano con loro nel cortile con la volontà di aiutarli e traghettarli verso l'età 'matura'. Ci affianchiamo ai ragazzi perché vogliamo che scoprano Gesù" - ha detto don Mario durante la santa messa. Per l'occasione sono stati letti un brano dalle memorie di Giovanni Bosco e la preghiera dell'ex-allievo.

E' stata una giornata per rincontrarsi, stare insieme, ricordare e ringraziare Don Bosco. Erano presenti anche il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi, i consiglieri comunali Enrico Amalberti e Stefano Fullone e il consigliere comunale di Bordighera Giuseppe Trucchi.