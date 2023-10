Fervono i preparativi per il gemellaggio tra Dolceacqua e Monaco

In mattinata, entrambe le amministrazioni si ritroveranno presso il comune di Monaco per la firma per poi spostarsi al Palazzo del Principe per un piccolo ricevimento. Nel pomeriggio l'appuntamento sarà a Dolceacqua, alle 15 presso l'antica chiesa romanica di San Giorgio verrà inaugurato con un breve concerto l'organo che il comune di Monaco ha donato a quello di Dolceacqua.

“Sono felice che Dolceacqua possa disporre dell’organo che l’Accademia di Musica Ranieri III aveva fatto realizzare nel 2005” - dichiara Georges Marsan, sindaco di Monaco – "Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione del 2020, questo organo è stato completamente smontato e si è rivelato più logico sostituirlo con uno strumento elettronico che si adattasse meglio alle esigenze di apprendimento degli allievi dell’Accademia e all’utilizzo della sala dov’era collocato. L’idea di poter donare il nostro magnifico organo ai nostri amici di Dolceacqua in occasione del nostro gemellaggio è dunque apparsa come ovvia”.