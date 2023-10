Confindustria Imperia protagonista di Olioliva 2023 con uno stand interattivo ricco di iniziative

La prima volta di Confindustria Imperia a Olioliva ha il sapore dell’evento nell’evento, in quanto la presenza dell’associazione degli industriali del Ponente Ligure alla festa dell’Olio Nuovo 2023, in programma a Imperia dal 3 al 5 novembre, si preannuncia ricca di iniziative e densa di significato.

Lo stand di 75 metri quadrati, il cui concept è stato progettato e sviluppato dall’agenzia di comunicazione con radici imperiesi Oplay, è uno spazio interattivo in cui il visitatore può fare l’esperienza di un piccolo viaggio nel tempo attraverso i sensi, osservando gli oggetti e le immagini del passato, toccando con mano il frutto (l’oliva) che è fonte di vita e lavoro, ascoltando i rumori della natura e del territorio, respirandone i profumi.

Nella tre giorni dell’evento simbolo del prodotto più rappresentativo del territorio, Confindustria Imperia ha organizzato all’interno dello spazio fieristico degli assaggi di olio con l’Onaoo e l’anteprima del libro sulla storia dell’azienda dei Fratelli Berio, oltre agli incontri BtoB di cui saranno protagoniste le più importanti aziende di produzione di olio d’oliva della provincia di Imperia, ovvero: Alberti 1986, Belgrano Liguria Olive, Giuseppe Calvi & C., Fratelli Carli, Casa Olearia Taggiasca, Clas, Costa Ligure, Frantoio di Sant’Agata, Pietro Isnardi, Minasso, Piccardo & Savorè, Ranise Agroalimentare e Frantoio Venturino Bartolomeo.

“Il senso della decisione di partecipare a Olioliva 2023 è ben riassunto nel payoff che abbiamo scelto per lo stand, ‘l’unione fa il futuro’ – spiega Remo Alberti, presidente delle aziende alimentati-olearie di Confindustria Imperia -. Negli ultimi anni l’evento dedicato al prodotto principe dell’oliva è cresciuto molto, tanto da diventare il più importante dell’intero comparto agroindustriale olivicolo. Così ci siamo detti che non solo non potevamo mancare, ma che dovevamo essere fortemente presenti. Lo dovevamo al territorio, agli organizzatori, ma soprattutto alle aziende nostre associate, che rappresentano il fior fiore della produzione di olio del Ponente Ligure”.

Lo stand propone un percorso interattivo che porta il visitatore dal passato al presente per arrivare ad affacciarsi al futuro, facendo vivere un’esperienza in cui il digitale convive con la natura, dove sarà possibile accarezzare le olive nelle quarte e appendere i sogni agli alberi di ulivo. L’invito che Confindustria Imperia rivolge al pubblico di Olioliva è quello di entrare e fare un piccolo viaggio nel tempo, vedere immagini ed oggetti del passato per poi proseguire in un tunnel sensoriale che rappresenta il presente dove ascoltare, respirare e toccare il territorio e uno dei suoi tesori più preziosi, l’oliva. Una volta fuori dal tunnel del presente, sarà possibile varcare brevemente i confini della realtà e sognare il futuro per lasciare un suggerimento direttamente tra le foglie degli ulivi.

Gli eventi collaterali prendono il via venerdì pomeriggio, quando dalle ore 13 alle 17 ci sarà un’anteprima del libro sulla storia dell’azienda Fratelli Berio nel corso della quale saranno esposti alcuni manifesti pubblicitari storici. Gli assaggi di olio a cura degli assaggiatori dell’Onaoo (Organizzazione nazionale assaggiatori olio di oliva) sono invece programmati venerdì, sabato e domenica alle ore 16.30, 17.17.30 e 18, il sabato e la domenica anche alle 10.30 e alle 11.