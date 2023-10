Bordighera, Ingenito: "+4,77% di presenze in alberghi, B&B e case vacanze nei primi nove mesi del 2023"

"A Bordighera per i primi 9 mesi del 2023 si segnala un incremento del +4,77% delle presenze in alberghi, B&B e case vacanze rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente". Lo annuncia il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito parlando delle presenze turistiche in città durante il 2023.

"Più in dettaglio, questo dato è rimasto positivo fino a luglio e, dopo una leggera flessione ad agosto, si è riconfermato ampiamente in crescita nel mese di settembre", sottolinea il primo cittadino che aggiunge: "Sono numeri che gli uffici comunali hanno registrato elaborando i dati sulla tassa di soggiorno".

"Abbiamo, inoltre, già fissato una data per un'attenta valutazione dei dati dell’Osservatorio Turistico Regionale con il Tavolo del Turismo, che non ho mai contestato" - svela Ingenito - "Non preoccupano i piccoli scostamenti in positivo o in negativo sulle presenze del periodo estivo: la vera sfida è la destagionalizzazione dei flussi, a cui stiamo lavorando con progetti e iniziative condivise ed apprezzate dagli operatori".