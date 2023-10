Turismo: ad agosto gli stranieri hanno 'salvato' la nostra provincia ma il calo rispetto al 2022 c'è stato

E’ stato finalmente pubblicato il report turistico del mese più importante dell’anno, ovvero di agosto e, per la nostra provincia il dato un andamento in linea con il 2022. Ad inizio anno, dopo tre stagioni post pandemia e tanti turisti che preferivano mete ‘vicine’ a più lontani ed esotici luoghi, c’era il reale timore di una picchiata negli arrivi e nelle presenze.

Invece, soprattutto grazie agli stranieri, la nostra provincia ha retto l’urto degli italiani che hanno preferito forse andare all’estero. I dati non sono certo positivi ma, comunque, meno catastrofici del previsto.

In tutta la provincia, ad agosto, sono stati 69.350 gli stranieri arrivati con un segno più per 4.148 (6,36%) mentre 68mila gli italiani con un -6.094 (-8,22%). Un totale che vede -1.946 (-1,40%) rispetto all’anno scorso ma, di fatto, numeri pressoché stabili. Situazione peggiore nelle presenze con 258mila stranieri e 360mila per gli italiani. Nel totale troviamo 619.547 presenze, ovvero 31mila (il 4,9%) in meno del 2022. Il saldo progressivo dei primi 8 mesi dell’anno vede invece un dato positivo, con 705.250 arrivi, pari a 45mila (il 6,95%) in più dell’anno scorso. Le presenze sono state 2.518.631, ovvero 118mila (il 4,96%) in più.

Andando ad analizzare le singole città della nostra provincia, troviamo un netto calo di arrivi e presenze a Bordighera, dove gli stranieri sono stati 2.315, ovvero il 9.46% in meno rispetto al 2022. Gli italiani sono stati 3.372, con ancora un dato peggiore, pari a -10,41%. Il totale degli arrivi vede un segno negativo del 10.03%. Le presenze sono andate peggio per gli italiani (-14,77%) e comunque in calo anche per gli stranieri (-3,80%). Il totale negativo è stato dell’11,78%).

E’ andata meglio sul fronte arrivi a Sanremo ma meno sulle presenze. Nel primo caso sono stati ancora gli stranieri a garantire un segno positivo, con 27mila presenze (+12,5%) mentre gli italiani sono stati 15mila (-9,92%) per un totale positivo del 3,11%. Nelle presenze segno più per gli stranieri (73mila ovvero il 4,29% in più) ma decisamente meno per gli italiani, 50mila (-15,80%). Il saldo complessivo è negativo (-4,99%). Il totale progressivo dei primi 8 mesi vede 232mila arrivi (+9,67%) e 578mila presenze (+4,56%).

Ad Imperia calo netto, sia negli arrivi che nelle presenze. Nel primo caso si registrano 6.200 stranieri (-7,22%) e 4.600 italiani (-8,78%). Il totale vede quasi 11mila arrivi per un segno meno del 7,9%. Nelle presenze 26mila stranieri (-8,96%) e 21mila italiani (-6,01%) e un totale di 47mila per un segno meno pari a 7,67%. Il totale dei primi 8 mesi vede ancora segni positivi, con 56mila arrivi (+7,94%) e 176mila presenze (+8,06%).

A Diano Marina stranieri in positivo ma meno italiani. Nelle presenze troviamo 8.500 stranieri (+0,9%) e 18mila italiani (-8,18%). Nelle presenze 43mila stranieri (-3,54%) e 122mila italiani (-6,16%). Il totale vede 26mila arrivi (-5,48%) e 166mila presenze (-5,49%). Il progressivo dei primi 8 mesi è ancora positivo: 135mila arrivi (-3,67%) e 715mila presenze (+6,69%).

Terminiamo con San Bartolomeo al Mare, che è abbastanza in linea con il 2022. Gli arrivi di stranieri sono stati 2.200 (+4,49%) ma gli italiani sono stati 8.800 (-3,09%) e un totale che ha segno negativo pari 1,65%. Nelle presenze sono stati 10mila gli stranieri (+1,54%) e 62mila gli italiani (-3,56%). Complessivamente -2,87%. Il trend dei primi 8 mesi, anche per San Bartolomeo è positivo con 57mila arrivi (+5,31%) e 260mila presenze (+2,94%).