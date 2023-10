Sanremo: visita alla Pinacoteca 'Rambaldi' di Coldirodi, un lettore ringrazia lo staff

Un nostro lettore, Aldo, ci ha scritto per ringraziare lo staff della Pinacoteca Rambaldi, a Coldirodi di Sanremo:

“Con la presente desidero esprimere anche a nome della mia famiglia le più vive congratulazioni per l’accoglienza riservataci dalla Dott.ssa Antonella Donzella, nonché dallo staff delle altre volontarie in occasione della visita alla Pinacoteca Rambaldi di Coldirodi, recentemente riaperta al pubblico, e per le esaurienti e precise descrizioni dei vari quadri in essa presenti. Consiglio a tutti una visita presso detta Pinacoteca per le meravigliose opere d’arte, per la suggestiva bellezza del paesaggio circostante nonché dell’edificio in cui essa è allestita”.