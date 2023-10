Bis per il francese Cedric Martin alla Urban Downhill Sanremo, le foto della serata

Il francese Cedric Martin conquista ancora una volta Urban Downhill Sanremo. Sua la vittoria già nell'edizione 2019, oltre ad una lunga sfilza di risultati che l'hanno messo in luce all'interno della competizione sanremese che porta i ciclisti in un vertiginoso percorso a rotta di collo dalla Pigna fino in piazza Borea d'Olmo.

Il podio di questa edizione si chiude con Alessandro Minazzo della Enduro Sanremo e Gregory Gianoli della VC Bellinzona. Il gradino più alto però è andato a Martin della BLAUSASC VTT 06 che ha chiuso la sua gara con il tempo di 2:34.17 lasciando i due avversari a circa 2 secondi. (L'elenco completo dei risultati lo potete consultare a questo LINK)

Si chiude così un lungo weekend nel segno dello sport e del ciclismo. 160 corridori da tutta Europa che quest'anno sono stati portati a Sanremo dall'evento targato SanremoBikeSchool. Impeccabile l'organizzazione dell’infaticabile Fabio Carota ed il lavoro dei 50 volontari dislocati lungo tutto il percorso.



Percorso che rappresenta la grande attrazione di questo evento. I ciclisti impegnano in una discesa a rotta di collo con partenza ai piedi del sagrato della Madonna della Costa e quindi, dopo il passaggio dai giardini Regina Elena, il transito in: via Tapoletti, via Santa Maria, piazza e via Capitolo, via Prudenza, piazzetta dei Dolori, rivolte San Sebastiano, piazza Cassini, via Palazzo e piazza Borea D’Olmo. Una gara che mostra una Sanremo suggestiva, il tutto tra le ali di folla di curiosi e appassionati assiepati in ogni angolo per non perdersi neanche un salto di questi campioni.

Gradita anche la novità di quest’anno. Molto apprezzata la ripresa televisiva della gara, con quattro postazioni e la trasmissione su un ledwall in piazza Colombo e in diretta on line. La XCU e Urban Downhill Sanremo danno appuntamento al prossimo anno con un altro ricco carico di adrenalina.



(Foto di Erika Bonazinga)