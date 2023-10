Sanremo: su è giù tra via Matteotti e la Pigna, ieri sera lo spettacolo della 'Xcu Challenge' (Foto)

Invasione delle mountain bike, ieri sera nel centro di Sanremo e nella Pigna. Come sempre sotto l’egida dell’infaticabile Fabio Carota e con il sostegno del comune di Sanremo, si è svolta ieri la ‘Final Stage’ della ‘Xcu Challenge 2023’, su un tracciato spettacolare ed avvincente.

Un circuito che torna e che quest'anno vede la gara articolata in un campionato su 8 prove. Il percorso ha visto i partecipanti scattare da piazza Borea d’Olmo per entrare in via Matteotti, ovvero il ‘salotto buono’ della città. Una sorta di passerella nella quale si sono dati battaglia per poi salire nella città vecchia per una serie di entusiasmanti giri nei vicoli per poi rientrare in via Palazzo e quindi via Mameli e riprendere il circuito.

Per la città di Sanremo una novità che ha fatto da preludio alla Urban Downhill di oggi e che, per tutto il giorno animerà il centro e la Pigna. Infatti l’accoglienza dei partecipanti è fissata per questa mattina dalle 8, quando inizierà la consegna numeri e la ricognizione del percorso. Quindi, dalle 9.30 alle 11.30 si svolgeranno le prove libere mentre, alle 13.30 le prove cronometrate. Alle 17 partirà la prima manche e alle 20 la seconda. Alle 21.30 sono previste le premiazioni.

Il percorso della downhill di oggi prevede, come gli anni scorsi, la partenza ai piedi del sagrato della Madonna della Costa e, quindi, dopo il passaggio dai giardini Regina Elena, il transito in: via Tapoletti, via Santa Maria, piazza e via Capitolo, via Prudenza, piazzetta dei Dolori, rivolte San Sebastiano, piazza Cassini, via Palazzo e piazza Borea D’Olmo.

La novità di quest’anno è la ripresa televisiva della gara, con quattro postazioni e la trasmissione su un ledwall in piazza Colombo e in diretta on line, dove sarà possibile vedere le evoluzioni dei partecipanti da qualunque parte del mondo e con qualsiasi dispositivo collegato ad Internet.

(Foto di Erika Bonazinga)