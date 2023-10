Tragedia umanitaria in Medio-Oriente, la ferma condanna di CISL Imperia e ANOLF Imperia

CISL Imperia e ANOLF Imperia si dicono profondamente addolorate per la tragedia umanitaria in atto in Medio-Oriente da quel terribile 7 ottobre 2023.



“Condanniamo con fermezza – spiegano Michele Massaro (ANOLF) e Antonietta Pistocco (CISL) - tutti gli atti di violenza, l’antisemitismo, il terrorismo, l’uso sproporzionato della forza militare e chiedono a gran voce la liberazione degli ostaggi, il rispetto della vita umana, l’accesso umanitario alla striscia di Gaza, il ripristino di condizioni favorevoli ad un dialogo necessario tra i popoli. Le migliaia di vittime civili, inermi ed indifese, tra cui tanti, tantissimi bambini non possono che scuotere le nostre coscienze e impegnare la nostra azione nel chiedere a chi ha il dovere di governare delle azioni forti della diplomazia nazionale e internazionale perché cessi la spirale di violenza e si pongano delle basi solide per una pace duratura”.