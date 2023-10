Sanremo: il mondo delle istituzioni e delle forze dell'ordine partecipano alla Messa dei Defunti dell'ANFI

L’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri D’Italia) Sezione di Sanremo, per l’ottavo anno consecutivo, ha organizzato una cerimonia religiosa per onorare la memoria dei propri militari deceduti, che hanno prestato servizio nella circoscrizione della Compagnia Guardia di Finanza di Sanremo. La Santa Messa è stata celebrata da Mons. Antonio Suetta Vescovo della Diocesi di Ventimiglia San Remo, coadiuvato dal Parroco della Chiesa di San Rocco, Don Marco Moraglia e dal vice Parroco.

"I canti eseguiti dalla straordinaria voce del tenore, Assistente capo coordinatore Gaetano Labalestra, accompagnato dal pianista Ispettore capo Vincenzo Caso e da Daniele Comba, trombettiere, hanno dato solennità alla cerimonia stessa - raccontano da ANFI - Alla cerimonia hanno partecipato: il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Carrarini, Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza; il Colonnello Omar Salvini, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia; il Capitano Jacopo Maccione, Comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Sanremo e tutti gli Ufficiali in servizio nella Provincia di Imperia".

"Nutrita anche la rappresentanza del mondo delle istituzioni con: l’Assessore Regionale Marco Scajola, il Consigliere Regionale Chiara Cerri, l’Assessore Provinciale e consigliere comunale Daniele Ventimiglia, il Presidente del Consiglio del Comune di Sanremo Alessandro Il Grande, l’Assessore Comunale di Sanremo Mauro Menozzi, il Vicesindaco del Comune di Taggia Espedito Longobardi e l’assessore Giancarlo Ceresola, il Presidente del Tribunale di Imperia Eduardo Bracco. Inoltre non mancavano anche: il Comandante della Polizia Locale di Sanremo, Claudio Frattarola, il Comandante della Capitaneria di Porto di Sanremo Ten. di Vascello Isabella De Luca; il Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Sanremo Anna Leuci ed il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sanremo il Luogotenente C.S. Farchetti Paolo".

"In assenza del Senatore Avv. Gianni Berrino, per pregressi e improrogabili impegni Istituzionali, è intervenuto il Consigliere comunale Dott. Luca Lombardi. Sono intervenuti il Consigliere Nazionale A.N.F.I. per la Liguria, Ten. Avv. Paolo Bianchini, nonché tutte le Associazioni d’Arma e combattentistiche della Provincia di Imperia, militari della Guardia di Finanza in servizio e in quiescenza del Corpo, oltre ai familiari dei defunti. Si ritiene doveroso rivolgere un sentito ringraziamento ai Dirigenti della Polizia Penitenziaria di Sanremo che hanno permesso la partecipazione dei loro appartenenti" - concludono da ANFI.