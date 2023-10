Molini di Triora saluta lo storico operaio e messo comunale Giancarlo Ausenda

Giancarlo Ausenda, 'storico' operaio del Comune di Molini di Triora è andato in pensione dopo 32 anni di lavoro continuo. Una istituzione nel paesino della valle Argentina che l'ha voluto salutare con una festa in suo onore alla presenza del sindaco Manuela Sasso, del presidente del consiglio comunale Gianluca Ozenda, di tanti dipendenti dell'ente e di cittadini.

Molto apprezzato per le sue doti di impegno e riservatezza tanto da fargli assumere anche il delicato incarico di “messo notificatore” è stato un punto di riferimento della comunità. "Anch’io ho apprezzato le sue doti di competenza e precisione - racconta Gianluca Ozenda - Più volte sono arrivato in Comune brontolando perché un tratto di strada era sporca, oppure un sentiero era invaso dai rovi o un cimitero non era in ordine e Giancarlo mi ascoltava in silenzio, poi, quando il giorno dopo ripercorrevo lo stesso tratto lo trovavo invece ordinatissimo! Era Giancarlo che al pomeriggio dopo il turno di lavoro era andato a sistemare senza dire niente a nessuno e con i suoi mezzi".

"Ora gli consiglio di cambiare il numero del cellulare se non vorrà trovarsi in diversi che lo chiameranno per dirgli di qualche lavoro da fare. Sono sicuro che non mancherà di continuare come volontario a tener pulito magari il cimitero di Glori dove riposano i suoi genitori o la strada di Carpenosa dove è l’indiscusso 'Sindaco onorario'. Grazie Giancarlo per quello che in questi anni hai fatto e ci hai insegnato a tutti!" - conclude Ozenda.