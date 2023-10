Visita di Toti e Gratarola per riapertura punto nascite: la soddisfazione di Forza Italia e Forza Sanremo

Il coordinamento provinciale di Forza Italia e i gruppi consigliari di Forza Italia e Forza Sanremo esprimono la propria soddisfazione per la visita odierna del presidente Toti e dell’assessore Gratarola a Sanremo per annunciare l’ennesima programmata (ri)apertura del punto nascite e del reparto maternità, oltre che per venire a toccare con mano la situazione disastrosa in cui versa la sanità nel ponente ligure, con liste di attesa infinite, reparti depotenziati e soppressi, carenze di personale croniche e un ospedale, quello di Sanremo, spogliato di reparti e professionalità.

In particolare, si auspicano che finalmente possa essere indicata una data certa per la realizzazione dell’atteso ospedale unico, o ospedale nuovo che dir si voglia, di Taggia, per poter assicurare, finalmente, una sanità di qualità anche a ponente e al contempo augurano buon lavoro all’Assessore, confidando sia intenso e proficuo, di modo che possa garantire nel più breve tempo possibile il raggiungimento concreto e effettivo di tale obiettivo più volte annunciato.