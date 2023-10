Ventimiglia: Forza Italia conferma "Siamo assolutamente in linea con gli alleati in maggioranza"

Il coordinamento provinciale di Forza Italia, in relazione alle normali dinamiche politiche dei rapporti tra le forze di maggioranza del Comune di Ventimiglia, conferma e ribadisce la piena comunanza di intenti politici ed amministrativi tra tutti i partiti e forze civiche che non è in alcun modo intaccata da alcun personalismo.

"Nel sottolineare il pieno sostegno all’amministrazione del sindaco Di Muro - evidenzia il coordinamento - che vede Forza Italia con tutti i suoi consiglieri e assessori come protagonista, respinge al contempo ogni tentativo di strumentalizzazione di chi ha interesse a minare la forza e la stabilità di un’alleanza politica che esaurisce nel recinto delle forze che la compongono la propria dialettica".

"Il coordinatore cittadino Gabriele Amarella - termina FI - che solo rappresenta il partito a Ventimiglia di cui è l’unica voce, nel tutelare le giuste prerogative di rappresentanza politica in seno all’amministrazione delle istanze di cui Forza Italia da sempre è portatrice, proseguirà, come sempre ha fatto, nella sua opera di composizione e mediazione con le altre forze politiche, godendo della piena e indiscussa fiducia di tutti gli iscritti al partito, degli organi politici e dei rappresentanti di Forza Italia in seno all’amministrazione".