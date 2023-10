Migranti, circolo Pd di Ventimiglia: "Di Muro 'commissariato' da governo e prefetto"

"Altro che 'filiera politico-istituzionale': sulla questione migratoria l’amministrazione Di Muro è stata di fatto 'commissariata' da Prefetto e Governo, che evidentemente decidono al posto suo. Comprensibile, visti i problemi di cui si è occupato in questi mesi il sindaco (tesseramenti, sgrammaticature istituzionali, arredi comunali, maggioranze deserte e via dicendo). Ancor più comprensibile se si pensa alla varietà di idee che sul tema hanno manifestato le varie anime di questa maggioranza: basti pensare che l’idea di un centro nei pressi della stazione, totalmente assente dal programma elettorale di Di Muro, veniva definita dall’ex vicesindaco e attuale capogruppo della Lega, una 'scellerata idea' relativamente ai 5 milioni stanziati dal governo, non resta che capire quanto spetterà a Ventimiglia" - commenta il Circolo PD di Ventimiglia parlando della situazione migratoria nella città di confine.

"Relativamente ai 5 milioni stanziati dal governo, non resta che capire quanto spetterà a Ventimiglia. Probabilmente poco, visto che quei fondi saranno ripartiti tra tutti i comuni di frontiera e costieri interessati dal fenomeno migratorio: in base quindi a delle esigenze concrete e non, come lasciato intendere dal sindaco, all’affinità politica. Grave, in questo senso, che a farlo intendere, sia un ex deputato della Repubblica. D’altra parte, il senso delle istituzioni è un po’ come il coraggio di Don Abbondio: uno, se non ce l’ha, non se lo può dare" - sottolinea il Circolo PD di Ventimiglia.