Bordighera: lavori passeggiata a mare, il Partito Democratico "Vorremmo conoscere il progetto"

“Da circa un mese sono iniziati i lavori di rifacimento della passeggiata a mare e del prolungamento della pista ciclabile e i cittadini di Bordighera sarebbero lieti di conoscere quale sia il progetto che viene realizzato, ma nonostante le promesse fatte in campagna elettorale, dopo la ‘sconfitta vittoriosa’ (un sindaco che si ripresenta per un secondo mandato e vince al fotofinish è stato bocciato dai suoi concittadini), il sindaco si e’ arroccato, unitamente ai suoi collaboratori, in un vergognoso silenzio assordante”.

Sono le parole di Sergio Giribaldi, segretario del PD a Bordighera, che prosegue: “Sarebbe gradito ai cittadini di Bordighera venire a conoscenza di questi progetti e delle sue varianti (visto che sembrano essercene), che per ora sono stati il privilegio di pochi ed hanno creato molto malumore nella popolazione. Al fine di non giungere a conclusioni spiacevoli, sarebbe opportuno che al più presto venisse convocata una riunione pubblica per mantenere le promesse elettorali e permettere a tutti di conoscere questo ‘mirabolante progetto’, a meno che non vi siano motivazioni superiori che ne impediscano il pubblico dominio”.