Imperia: domenica prossima l'edizione zero del 'Trail della Castagna', il primo totalmente autogestito

Si correrà domenica prossima l’edizione zero del ‘Trail della Castagna’, il primo autogestito ed organizzato dalla Blu di Mare-Circolo Parasio in collaborazione con l’ente di promozione Csain.

L’evento, unico nel suo genere, fornisce ai partecipanti la possibilità di poter partire quando si vuole in uno spazio di tempo che va dalle 8 alle 16. Per partecipare basta registrarsi sul sito di ‘Webscorer’, scaricare l’app per android o ios sul proprio cellulare, selezionare la competizione e andare a scansionare il Qr code di partenza che si trova all’inizio della mulattiera di Santa Brigida.

Una volta scansionato il qr code di partenza il tempo parte e si bloccherà una volta scansionato il secondo qr code che si trova presso il Casone dei Partigiani arrivo del Trail. L’evento è creato per incentivare le buone abitudini di vita ovvero una salutare corsetta o camminata sulle splendidi mulattiera del Monte Faudo. Essendo un evento totalmente ludico ricreativo il tempo portato a casa non sarà soggetto a una classifica ma sarà un gradito ricordo per il partecipante. Verranno comunque premiate le società che porteranno il maggior numero di tesserati all’evento.

L’evento può essere corso anche singolarmente senza obbligo di tesseramento. Essendo autogestito non vi sarà assistenza sul percorso e le mulattiere saranno aperte. Inoltre l’evento è stato creato per consentire a tutti i partecipanti di partecipare alla castagnata presso il Casone dei Partigiani con cui la manifestazione è gemellata.