Centenario di Imperia: venerdì doppia inaugurazione artistica al Parasio

Venerdì, alle 18, duplice inaugurazione nella sede del Circolo Parasio di Imperia Porto Maurizio presso Palazzo Guarneri in piazza Pagliari 4. Si parte con la mostra "Mattonelle per il Centenario" inserita negli eventi per il centenario della nascita della Città di Imperia.



Le mattonelle, tra cui quella di Serenella Sossi (vedi foto), per dare maggiore risalto al progetto, verranno esposte, prima di essere installate sul muro del "balcone degli artisti" accanto a quelle già apposte nel settembre 2021. La mostra sarà visibile dal 28 ottobre al 5 novembre 2023 con i seguenti orari: feriali 16.30 – 18.30 , sabato e festivi 16 – 19.

"Con l’occasione verranno consegnati agli artisti, gli attestati di partecipazione. - spiegano gli organizzatori - Hanno aderito al progetto una quarantina di artisti, italiani e stranieri, realizzando opere di pregio, attenendosi al tema e alle dimensioni richieste. Gli artisti presenti saranno invitati a presentare la loro realizzazione, descrivendo il loro progetto, allo scopo di destare maggiore interesse nei visitatori e creare un conviviale momento di condivisione".

"Considerato il successo dell’iniziativa “Una Mattonella al Parasio” che ha preso il via nel settembre 2021 e visto che durante questi due anni ha continuato ad attirare e interessare numerosissimi visitatori italiani e stranieri, con l’intento di continuare a creare il dialogo tra l’arte contemporanea e le testimonianze storiche del pittoresco borgo antico, il Circolo Parasio intende arricchire il “balcone degli artisti” con delle nuove mattonelle commemorative del centenario dell’unificazione della città di Imperia" - aggiungono.

In contemporanea si terrà anche una seconda inaugurazione della "Mostra per il Centenario" di Serenella Sossi, pitture e sculture con tematica inerente Imperia e provincia, anticipazione di una sua "antologica" prevista per il 2024. L'artista presenterà il suo nuovo quadro “dedicato” al centenario di Imperia, da cui ha tratto anche l’immagine per realizzare la sua mattonella.

"Sintetizzati nell’immagine i simboli di Imperia: la caratteristica “siluette” del promontorio di Porto Maurizio con il suo imponente Duomo, una delle storiche gru del porto di Oneglia memore di un fiorente commercio, il ramo di ulivo a rappresentare i 9 comuni dell’entroterra unificati con Imperia e del prezioso prodotto da esso ricavato, il mare fonte di vita per la città e la “Forma Sirena” sul molo di Oneglia quale elemento innovativo della città in rinnovato sviluppo. Tra le sculture esposte: delfini, per ricordare il parco marino dei cetacei, vele in omaggio alla storica manifestazione delle “Vele d’Epoca” e sirene, tra cui in versioni ridotte, la “Forma Sirena” del molo di Oneglia, realizzata dall’artista imperiese due anni fa" - concludono.