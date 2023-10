Imperia: incidente in nottata sulla statale 28, perde il controllo dell'auto e finisce contro il guard-rail (Foto)

Perde il controllo della sua auto e finisce contro il guard-rail per cause ancora in via d’accertamento. E’ accaduto questa notte, poco prima delle 3, in via Nazionale sulla Statale 28 ad Imperia.

Al momento è ancora da ricostruire la dinamica del sinistro ma non è escluso che sia stato provocato da un colpo di sonno. Fortunatamente il conducente dell’auto ha riportato lievi ferite ed è stato portato in ospedale ad Imperia.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Rossa e i Vigili del Fuoco del Comando provinciale. Non sono stati coinvolti altri mezzi.