il 27 e 30 ottobre potrebbe mancare l'acqua per alcune ore a Imperia e Vasia

Il 27 e 30 ottobre potrebbe verificarsi l'interruzione dell'acqua a Imperia in zona colle Lupi e nel comune di Vasia. Ne ha dato notizia Rivieracqua, spiegando che il disservizio è legato ad una programmata interruzione dell'energia elettrica da parte di E-Distribuzione nel capoluogo, presso l'impianto di rilancio 'Ca' Brandè'.

"Provvederemo a monitorare la situazione della rete acquedottistica fino al ritorno all'ordinaria gestione. - aggiungono - L'impianto interessato dai lavori concorre all'approvvigionamento di Vasia, non gestito da Rivieracqua. In caso di problemi le persone potranno rivolgersi direttamente al Comune. Ci scusiamo anticipatamente con l'utenza, precisando che trattasi di disservizio non dipendente da Rivieracqua ma conseguenza di attività di terzi".