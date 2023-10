Corso Excel e Word, alla Confartigianato il corso base per privati ed aziende insieme ad At field software

Quante volte vi si è spostato il contenuto di un documento Word solo aggiungendo una frase? Quante volte una cella di Excel non mostrava il numero che volevamo? Perché i documenti che si ricevono sembrano più professionali? L'utilizzo dei differenti pacchetti Office è ormai presente ovunque. La Confartigianato della provincia di Imperia, inieme ad A T Field Software,organizza il corso di "Le basi di Excel e Word".

Le lezioni toccheranno tutte le tematiche comuni relative all'impaginazione e l'utilizzo consapevole dei fogli di calcolo; dal gestire i margini in maniera corretta all'elaborazione, confronto e riepilogo di dati tabellati. Gli incontri si terranno lunedì 6, lunedì 13 e lunedì 20 Novembre 2023 dalle 18 alle 20 in presenza nella sede della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo.

Al fine di apprendere al meglio, è raccomandato avere un proprio PC portatile con un pacchetto Office installato/disponibile in Cloud, per via della sua larga diffusione preferibilmente Microsoft Office. Gli argomenti che verranno trattati durante il corso sono di interesse comune a tutti, sia nell'ambito privato che nell'ambito aziendale:

· cenni sui pacchetti Office ed i diversi software che li comprendono

· alternative gratuite e differenze

· base introduttiva sui file ed i formati

· margini, immagini e layout

· abelle e loro gestione, tra Word e Excel

· formattazione grafica e formattazione rappresentativa dei dati

· gestione dei dati (ordinamento, confronto ...)

· funzioni di Excel, calcolo automatico e applicabilità

· grafici ed altre rappresentazioni dei dati

· mobile, mobilità e cloud

Per tutta la durata del corso, gli iscritti avranno la possibilità di utilizzare il servizio domande-risposte sul sito di A T Field Software www.atfield.it. Per informazioni ed iscrizioni è possibile recarsi presso la sede della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, inviare una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it o telefonare al numero 0184 524517.