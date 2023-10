Sanremo: Nadine Caouette incanterà l’Ariston durante 'The Look of the Year'

Dopo la consacrazione come prima cantante acadiana-francese-canadese a cantare in sardo , Nadine Caouette tornerà nella sua amata Italia. Il 30 ottobre la cantante di “Sans Frontière” sarà ospite dell’evento mondiale “The Look Of The Year” e si esibirà sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Nel tempio della musica italiana, la sua performance canora includerà il brano di Edith Piaf “Hymne à l’amour”, in una versione arrangiata dal Maestro Paolo Brandano, e la celeberrima canzone sarda “No potho reposare”: una scelta artistica che riflette il suo impegno a tutela del francese, la sua lingua madre, e del sardo, attraverso il canto.

«Ho scelto “Hymne à l’amour” di Edith Piaf perché questa canzone è una sorta di preghiera, un inno alla fragilità della vita; una preghiera rivolta all’amore affinché ci avvolga, ci conforti e ci rassicuri in questi tempi d’incertezza.»

L’invito a cantare sul palco dell’Ariston è il supremo riconoscimento dell’Italia nei confronti di Nadine Caouette per la sua scelta di cantare in francese e in sardo, dopo che lo scorso 12 settembre, grazie alla versione di “No potho reposare” ri-arrangiata dai musicisti canadesi Marc Beaulieu e Jeff Smallwood (chitarrista di Céline Dion), il museo culturale Mario Cervo le ha conferito il titolo di prima cantante di lingua francese a comparire nel proprio archivio, il custode del patrimonio culturale e artistico Sardo.

Giunto alla 40° edizione “The Look Of The Year” è il più importante premio mondiale per i professionisti della moda; questa competizione ha lanciato nuovi volti e talenti che negli anni si sono affermati come grandi protagonisti, icone del mondo fashion.