Natale e Capodanno a Limone Piemonte: Ice Arena accende la magia delle feste

Il Natale è alle porte e Limone Piemonte si veste di luci, atmosfera invernale e voglia di divertirsi. Tra mercatini, neve e passeggiate nel centro storico, Ice Arena si conferma una delle attrazioni più amate delle feste natalizie e di Capodanno, diventando il punto di riferimento per famiglie, giovani e turisti in cerca di un’esperienza autentica e coinvolgente.

Pattinare sul ghiaccio, tra musica, luci e aria di montagna, è uno dei modi più suggestivi per vivere le vacanze di fine anno nel cuore delle Alpi Marittime.

Ice Arena: il cuore del Natale a Limone Piemonte

Durante il periodo natalizio, Ice Arena si trasforma in un vero villaggio delle feste: la pista di oltre 600 metri quadrati diventa il luogo ideale dove grandi e piccoli possono condividere momenti di spensieratezza, risate e tradizione.

Le aperture prolungate fino a tarda sera permettono di pattinare anche dopo cena, rendendo l’esperienza perfetta sia per chi trascorre le vacanze in famiglia sia per chi sceglie Limone Piemonte per un Capodanno in montagna all’insegna del divertimento.

Orari Ice Arena – Natale e feste di Capodanno

Durante il periodo invernale Ice Arena osserva i seguenti orari di apertura:

Orari ordinari

Feriali: 15:00 – 19:30

Prefestivi: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 23:30

Festivi: 10:00 – 22:00

Orari speciali – Feste di Natale e Capodanno

Feriali: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 23:00

Prefestivi: 10:00 – 23:30

Festivi: 10:00 – 23:00

Grazie alle aperture prolungate durante le festività, Ice Arena è una delle attività imperdibili per vivere Natale e Capodanno a Limone Piemonte, dal pomeriggio fino a tarda sera.

Gli orari potrebbero variare in base alle condizioni meteo.

Natale in montagna con i bambini: Ice Arena è la scelta giusta

Chi viaggia con i più piccoli trova in Ice Arena una proposta ideale: sicura, divertente e adatta a tutte le età. Proprio nel periodo delle feste prendono il via anche i corsi di pattinaggio per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni, un’opportunità unica per avvicinarsi a questo sport durante le vacanze scolastiche.

Pattinare diventa così non solo un gioco, ma anche un’attività educativa e sociale, perfetta per rendere il Natale ancora più speciale.

Perché scegliere Ice Arena a Natale e Capodanno

Atmosfera natalizia autentica

Pattinaggio su ghiaccio per tutte le età

Aperture serali durante le feste

Ideale per famiglie e gruppi

Perfetto per chi trascorre Capodanno a Limone Piemonte

Dove si trova Ice Arena

Ice Arena – Limone Piemonte

In pieno centro paese, a pochi passi dalle aree pedonali, dai locali e dalle principali attrazioni natalizie.

Informazioni e contatti