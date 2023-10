Sanremo: 'Cre-Animando' e 'Musicando', alla Asd Insieme al via i corsi di musica e teatro

Al via i corsi di teatro e musica al Centro Insieme Sanremo. L’Asd Insieme, in collaborazione con Odissea eventi, presenta i nuovi corsi di teatro 'Cre-Animando' e musica 'Musicando'. Per i ragazzi, esprimere la creatività o il disagio mediante l'espressività fisica e vocale è un'attività necessaria e indispensabile, quasi come respirare.

Al corso di teatro si imparerà a vincere la timidezza ed a superare la paura da palcoscenico, si imparerà ad usare la voce e a diventare una versione migliore di se stessi, nutrendo l’autostima.

Corso di Teatro Cre-Animando:

i ragazzi impareranno la tecnica teatrale, l'immedesimazione nei personaggi, divertendosi e sviluppando la preziosa dote dell'empatia. Inoltre metteranno a fuoco alcune abilità che saranno sicuramente utili anche nel percorso scolastico: l'uso corretto ed efficace della comunicazione vocale e fisica, la padronanza della comunicazione non verbale. Nel corso del laboratorio sperimenteranno l’improvvisazione e tecniche utili a tirare fuori la libera espressività. Dopo una prima parte di impostazione più laboratoriale il corso si dedicherà alla messa in scena di uno spettacolo curato in ogni aspetto (il testo, lo studio sul personaggio, l'espressione delle emozioni, l'improvvisazione...). Partendo dalle prime tecniche teatrali , si sperimenterà un lavoro psicomotorio ed espressivo, attraverso la voce, il corpo, il gesto, il ritmo, lo spazio. Sotto gli obiettivi.

Il corpo:

- coordinazione ed orientamento nello spazio

- Comunicazione non verbale

- Trasformo il mio corpo in cose, animali, persone e personaggi

La voce:

- La respirazione

- I colori della voce

- L’intensità e la proiezione

- La voce come strumento musicale

Le emozioni:

- Riconoscere gli stati d’animo

- Dare parole e gesti ai sentimenti

- Esprimere le emozioni attraverso un personaggio e una storia non propria

Io e l’altro:

- L’ascolto

- La relazione

- La fiducia

Si prevedono due incontri settimanali, divisi in fasce di età :

6 /10 anni il Lunedi' e il Mercoledi' dalle ore 16:30 alle 18

11/15 anni il Lunedi' e il Mercoledi' dalle ore 14:30-16

Obiettivo del corso di musica 'Musicando: sviluppare le attitudini musicali dell’allievo/allieva e porre basi solide in vista di un’eventuale prosecuzione degli studi teorico-musicali e di uno strumento musicale o del canto.

Attraverso questo laboratorio/ corso musicale gli allievi e le allieve svilupperanno:

- il senso ritmico

- la sperimentazione e improvvisazione vocale su canti ritmici e tonali senza parole

- la capacità di un’intonazione sempre più accurata

- l’assimilazione delle funzioni armoniche fondamentali attraverso l’ascolto e le proposte e risposte musicali attraverso il canto

- la percezione e coordinazione del corpo in movimento, in relazione alla musica

- un ascolto attivo e partecipato e la capacità di svolgere attività di gruppo, nel rispetto reciproco della libertà di espressione di ciascuno.

Lavoro propedeutico su alcuni strumenti musicali e mediante il canto, primi elementi di teoria musicale. Seguendo le propensioni dell’allievo, l’insegnante lo guiderà verso un lavoro propedeutico sugli strumenti musicali (canto, percussioni e pianoforte). Attraverso i primi studi del pianoforte si adotterà un approccio ludico mirato al riconoscimento delle note musicali attraverso l’associazione di note e colori, giochi musicali e canzoni. Il bambino/ ragazzo sarà pronto per il passaggio allo studio di uno strumento specifico o del canto.

Si prevedono due incontri settimanali, divisi in fasce di età:

- 8 /11 anni il martedì e il giovedi' dalle ore 16:30 alle 17:30

- 12/16 anni il martedi' e il giovedi' dalle ore 15:00- 16:00

Asd Insieme in via Volta 17 a Sanremo. Tel: 393393351617, mail info@centroasdinsieme.it. Odissea Eventi : +393486415283 mail odisseashowevents@gmail.com