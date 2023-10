Diano Marina: libro di Caterina Grisanzio 'Pistole cariche. Immagini e stereotipi nella pubblicità in un'ottica di genere'

Giovedì prossimo alle ore 16.30, presso la Biblioteca civica A.S. Novaro di Diano Marina si terrà la presentazione del libro di Caterina Grisanzio Pistole cariche. Immagini e stereotipi nella pubblicità in un'ottica di genere. L’incontro è organizzato dalla Biblioteca Civica “A.S. Novaro” di Diano Marina in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Diano Marina. Interverrà la dott.ssa psicologa Roberta Rota, coordinatrice del Centro Antiviolenza ISV di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, Insieme senza violenza.

IL LIBRO

L'autrice tocca una tematica tristemente attuale e lo fa con estrema delicatezza e profondità. Uno sguardo attento le permette di focalizzarsi sul tema degli stereotipi, che vengono analizzati da molte angolazioni passando principalmente attraverso l'immagine della donna nella nostra società e l'utilizzo del corpo femminile nelle pubblicità. Queste immagini unidimensionali del corpo della donna nella pubblicità, irrealistiche, riduttive e parziali, veicolano messaggi molto dannosi, la cui identificazione non sempre risulta così immediata.



