Amadeus vuole chiudere in grande la sua avventura al Festival di Sanremo: ipotesi Jovanotti in gara dopo 35 anni

Mentre sta per prendere il via Area Sanremo e i preparativi per l’edizione 2024 del Festival sono già ampiamente iniziati, parte anche il consueto toto-nomi che tiene banco, come sempre, nei mesi che anticipano la kermesse. E pare che Amadeus, alla sua ultima esperienza come conduttore e direttore artistico dopo un viaggio lungo cinque anni, sia intenzionato a chiudere in grande con un parco di ‘big’ di tutto rispetto.

Il nome maggiormente interessante tra quelli che stanno circolando in queste settimane e rilanciato da Adnkronos è senza dubbio quello di Jovanotti, amico ed ex collega del conduttore ai tempi di Radio Deejay così come Fiorello, altro personaggio atteso in città con il suo format’ Viva Rai 2’.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è stato l’ultima volta a Sanremo nel 2022 quando, come autore del brano “Apri tutte le porte”, partecipò (vincendola) alla serata dedicata ai duetti cantando con Gianni Morandi un medley dei suoi successi. Per Jovanotti sarebbe un ritorno in gara dopo la partecipazione di 35 anni fa con “Vasco”.

Tanti anche i nomi di altri ‘big’ in lizza, dai Negramaro ai The Kolors passando per i Subsonica.