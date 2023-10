Sanremo: Fiorello potrebbe portare “Viva Rai2” in città per il Festival 2024

Un anno dopo le voci sono le stesse: Fiorello potrebbe portare il suo show del mattino “Viva Rai2” a Sanremo durante la settimana del Festival. Già nel 2023 si era fatta largo l’ipotesi di una settimana sanremese per lo spettacolo che ha trovato casa per una stagione in via Asiago e ha resistito nonostante le proteste di qualche residente.

Ora ci risiamo. Insieme a Fiorello, che pare intenzionato a essere presente al Festival 2024 per accompagnare Amadeus nella sua ultima edizione alla guida della kermesse, potrebbe arrivare in città anche il variopinto carrozzone di “Viva Rai2”, uno spettacolo che contribuirebbe non poco ad animare le giornate festivaliere già dal mattino.

E dove si potrebbe sistemare il ‘glass’? Tutto lascia pensare a piazza Borea d’Olmo, il quartier generale della Rai nei giorni del Festival. Ma non è da escludere che la produzione scelga una zona meno nevralgica, come è nello spirito del programma e come Fiorello ha dimostrato di voler e saper fare quando, anni fa, ideò il format dell’“edicola”. Le frazioni e le zone meno centrali sono avvisate.