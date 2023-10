EgoValeo: l'innovazione attraverso la trasparenza nell’Head Hunting IT

Il settore della Ricerca e Selezione del Personale in ambito Information Technology ha visto una crescente complessità, sia per l'abbondanza di richieste di personale rispetto al numero limitato di esperti disponibili, sia per l'evoluzione rapida delle tecnologie. Per fornire una prospettiva, il rapporto 2023 Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, indica un fabbisogno previsto di 72.600 professionisti nel solo settore IT e Telecomunicazioni nei prossimi quattro anni.

Nel contesto attuale, EgoValeo, attiva dal 2010, si distingue per il suo focus esclusivo sul settore IT e per la sua filosofia basata sulla trasparenza e sulla collaborazione stretta con i clienti. Questo approccio permette ai clienti di avere un ruolo attivo e centrale nelle fasi chiave del processo di selezione.

La visione di EgoValeo sulla trasparenza si manifesta attraverso strumenti tangibili. I clienti hanno la possibilità di monitorare in tempo reale l'evoluzione delle selezioni attraverso un accesso web, garantendo una percezione chiara e diretta dell'intero processo. "Questo strumento è nato dalla necessità dei clienti di avere un controllo costante sulle selezioni e di effettuare analisi dettagliate per raggiungere un obiettivo condiviso," afferma Fabiana Malatesta, CEO di EgoValeo.

Ma non si tratta solo di fornire strumenti avanzati. Come sottolineato da Roberto Di Bartolomeo, il COO, la trasparenza è un pilastro fondamentale della filosofia aziendale di EgoValeo. "Per noi, la trasparenza non è solo un servizio, ma è radicata nel nostro DNA. Il nostro team si impegna costantemente per mantenere i clienti informati e soddisfatti."

Fabiana rafforza ulteriormente questo concetto, sottolineando che "la trasparenza dovrebbe essere intesa come un valore intrinseco, non come una semplice parola d'ordine." Enfatizza inoltre l'importanza dell'ascolto attivo, dicendo che "la trasparenza e la fiducia sono strettamente collegate, e si costruiscono ascoltando attivamente e dimostrandosi sempre impegnati."