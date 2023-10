Conferito il titolo di ambasciatore della lavanda di Imperia ad Aldo Demichelis (Foto)

Massimiliano Parodi , presidente dell’Ordine Gastronomico Lavanda Riviera dei Fiori ha conferito ad Aldo Demichelis della gelateria Perlecò il titolo di Ambasciatore della Lavanda di Imperia.

In occasione dell’evento ‘Monferrato Green Farm’ il presidente dell’Ordine Gastronomico Lavanda Riviera dei fiori ha voluto riconoscere l’attività svolta da Aldo Demichelis, della Gelateria Perlecò di Alassio, come creatore dei gusti con i fiori ed in particolare modo con la lavanda angustifolia Imperia conferendogli il titolo di Ambasciatore del Gusto Lavanda Imperia.

Durante Monferrato Green Farm la sua vetrina interamente fiorita era composta da: Limone e lavanda Imperia, Fior di lavanda Imperia, Begonia, 50 sfumature di rosso, Fiore di sambuco, Cioccolato fondente e nasturzio, rosa, crema di zafferano.

Il gelato con la lavanda Imperia insieme agli altri gusti floreali sono stati protagonisti al Festival Nazionale ‘Cucina con i fiori’, alla fiera ‘Fà la cosa giusta’ di Milano, a ‘Azzurro pesce d’autore’ ad Andora, saranno prossimamente ad Olioliva ad Imperia; A livello televisivo sono stati protagonisti alla puntata di ‘Colori e sapori’ RaiNews 24 e domani la vetrina floreale dei gelati sarà protagonista di un programma televisivo “Dolce vita Riviera” in onda su TV Monaco e TV5Monde condotto da Luana Belmondo.

I gelati artigianali di Perlecò che hanno quali ingredienti i fiori, riscuotono un grande successo nel settore trattandosi di novità assolute e per il 2024, anno in cui si festeggiano i 10 anni del progetto Lavanda Riviera dei Fiori, ci saranno delle interessanti novità.