Il sindaco di Terzorio Valerio Ferrari eletto presidente del comitato tecnico di Rivieracqua

E’ stato eletto questa mattina, nell’ambito dell’assemblea dei soci, il nuovo comitato tecnico di Rivieracqua, l’azienda provinciale che gestisce il servizio di manutenzione e distribuzione dell’acqua nell’estremo ponente ligure.

Presidente è stato eletto il Sindaco di Terzorio, Valerio Ferrari ma all’interno ci sono anche i suoi colleghi di Diano Marina, Cervo, Montalto Carpasio, Pompeiana, Ospedaletti, Santo Stefano al Mare, Seborga e Stellanello.

“Siamo da subito operativi – ha detto il neo presidente - ed il primo passo da fare è formulare un nostor parere, vincolante per il bilancio di esercizio 2022. Potremo farlo una volta che avremo la documentazione. Come anticipato nella Conferenza dei Sindaci, sappiamo che questo è un mandato di transizione, visto che il processo di sistemazione dell’azienda prevede l’ingresso di un privato ma, nel periodo in cui saremo in carica, svolgeremo il nostro compito con serietà, concretezza e anche rapidità, visto che lo statuto che ci assegna delle competenze e, quindi, le eserciteremo. La politica si fa carico delle sue competenze”. Ferrari succede al Sindaco di Cervo, Lina Cha.