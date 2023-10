Maltempo: nuova perturbazione in arrivo, sulla nostra provincia sarà allerta gialla, arancione nel resto della Liguria

Tempo in peggioramento in Liguria, dopo il passaggio della forte perturbazione di venerdì scorso. Dopo l'allerta di oggi, che sta riguardando solo il Centro-Levante della nostra regione, per domani sarà gialla per la nostra provincia ed arancio per il resto della regione.

Per quanto riguarda l'imperiese l'allerta inizierà a mezzanotte e andrà avanti fino alle 14, sia per i bacini piccoli che medi. Attenzione al vento forte e alle mareggiate.

Nelle altre zone così modulata. In Zona B (Levante savonese e Genova): allerta gialla per temporali dalle 17 alle 20 di oggi. Segue allerta arancione dalle 20 alle 8 di domani e, quindi, gialla fino alle 15. In Zona C (Tigullio e spezzino), per i bacini piccoli e medi gialla per temporali dalle 17 alle 20 di oggi. Segue allerta arancione fino alle 13 di domani. Nei piccoli sarà gialla per temporali fino alle 18, mentre i medi permarranno in arancione fino alle 18 e successivamente passeranno in gialla fino a mezzanotte. Nei bacini grandi allerta gialla dalle 20 di oggi alle 6 di domani. Segue arancione fino alle 18, poi gialla fino a mezzanotte. In Zona D (entroterra savonese e parte di quello genovese), nei bacini piccoli e medi, allerta gialla per temporali dalle 17 alle 20 di oggi. Segue allerta arancione dalle 20 alle 6 di domani, poi gialla fino alle 15. Nei bacini grandi allerta gialla dalle 20 di oggi alle 6 di domani. Infine in Zona E (parte di entroterra genovese e del Tigullio), nei bacini piccoli e medi, allerta gialla per temporali dalle 17 alle 20 di oggi. Segue allerta arancione dalle 20 alle 13 di domani, poi gialla fino alle 15 nei piccoli e fino alle 18 nei medi. Nei bacini grandi allerta gialla dalle 20 di oggi alle 18.

Dando uno sguardo alle previsioni ed ai modelli matematici, le prime avvisaglie arriveranno nella notte ma, il grosso della perturbazione arriverà verso le 7 di domattina, con piogge diffuse e temporali che proseguiranno fino al pomeriggio. Sotto le previsioni nel dettaglio.

OGGI: l'arrivo di una perturbazione porta sulla Liguria condizioni di marcata instabilità con piogge diffuse dal pomeriggio accompagnate da rovesci e temporali la sera. Sono attesi fenomeni forti ed organizzati su BCDE dove le piogge potranno essere forti o a tratti molto forti; non si escludono episodi stazionari e persistenti; cumulate areali significative. Dal pomeriggio venti 50-60km/h da Nord su ABD, da Sud-Est su CE.

DOMANI: la perturbazione che attraversa la Liguria è accompagnata da piogge, rovesci e forti temporali con possibili fenomeni organizzati e localmente persistenti su BCDE. Le precipitazioni saranno di intensità fino a forte su CE con cumulate a fine evento elevate su BCE, significative su AD; attenuazione dei fenomeni da Ponente nel pomeriggio. Venti forti meridionali 50- 60km/h su C.

MERCOLEDI’: moto ondoso in aumento con mare localmente agitato su A la sera e mareggiate di Libeccio sulle coste di BC. Venti in aumento fino a 50-60 km/h da Sud-Ovest sui capi esposti di A e localmente sui crinali di C.