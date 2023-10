Sanremo: trasformazione del deposito RT in un punto vendita, accolte due osservazioni su quattro

Sono state accolte due delle quattro osservazioni arrivate al Comune di Sanremo in relazione al progetto per la vendita e la trasformazione in un punto vendita del deposito di Riviera Trasporti di San Martino. Un’operazione che l’amministrazione comunale matuziana sta portando avanti con una variazione al Puc per consentire alla società di trasporto pubblico di vendere l’immobile per incassare una cifra che potrebbe oscillare tra gli 8 e i 9 milioni di euro: 8,1 milioni è stata la valutazione, circa 9 milioni è invece la somma delle manifestazioni di interesse presentate da parte delle società interessati all’immobile. E in lizza ci sarebbe anche Esselunga.

Una delle due osservazioni approvate dal Comune è quella arrivata da Riviera Trasporti con cui l’azienda chiedeva di eliminare la ripartizione nella della superficie che prevedeva una parte commerciale e una turistico-ricettiva con una divisione netta che avrebbe “spaccato” l’immobile in due zone lunghe e strette impedendo così una libera progettualità sulla ripartizione tra metri quadri totali e commerciali. Accolta anche l’osservazione degli uffici del Comune di Sanremo riguardante il vincolo per l’aggiudicatario di costruire la rotonda di San Martino che, invece, come noto sarà a carico di PortoSole nell’ambito dei lavori per la riqualificazione dell’approdo turistico. Chi comprerà l’ex deposito, invece, dovrà realizzare un’altra rotonda che ipoteticamente potrebbe essere realizzata in corso Cavallotti all’incrocio con via Anselmi e via Duca degli Abruzzi.

Bocciate, invece, le due osservazioni arrivate dalla società immobiliare ‘Lyra’. Una in sostanza ricalcava quella presentata da Riviera Trasporti e già accolta da Palazzo Bellevue, mentre l’altra chiedeva di realizzare parcheggi anche fuori terra oltre a quelli interrati, ma nella pratica già approvata in consiglio comunale sono previsti solamente parcheggi interrati.

Questa mattina l’analisi delle osservazioni è stata votata favorevolmente dalla maggioranza durante la riunione della seconda commissione presieduta dal consigliere comunale Carlo Biancheri. Le minoranze, invece, non hanno partecipato la voto. Mercoledì la parola passerà al consiglio comunale.