Sanremo: rotonda di San Martino, il Comune chiede l’inizio lavori insieme al restyling di PortoSole

Sopralluogo venerdì mattina a San Martino per mettere a punto il progetto della rotonda che regolerà il traffico all’incrocio tra corso Cavallotti, strada San Martino e via Lamarmora. L’incontro è stato organizzato dall’assessore ai lavori Pubblici Massimo Donzella che ha convocato i tecnici dell’ufficio Viabilità del Comune di Sanremo e di PortoSole. I lavori per la rotonda, infatti, rientrano nelle opere che l’amministrazione ha richiesto a PortoSole nell’ambito del maxi intervento per l’abbattimento dell’ecomostro e la sistemazione dell’approdo.

A breve sarà concessa l’autorizzazione unica per dare il via ai lavori e l’amministrazione comunale chiederà che i lavori per la rotonda inizino insieme a quelli del porto. La rotonda di San Martino servirà per regolare il traffico in un incrocio che sa sempre dà più di qualche difficoltà alla circolazione. L’esperimento del semaforo non era andato al meglio e, quindi, per anni tutto si è basato solamente sulle precedenze che, come noto, molto spesso tendono a essere del tutto fittizie per alcuni automobilisti. La rotonda, quindi, così come già successo alla Foce, potrebbe essere una buona soluzione per regolare il triplice incrocio in sicurezza. L’intervento del valore complessivo di circa 300 mila euro prevederà a che la creazione di aree verdi a disposizione del quartiere.

“È uno dei lavori più attesi dalla comunità di San Martino e da tutta la città - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sanremo, Massimo Donzella - è molto sentito per consentire un transito della circolazione sicuro e che acceleri il flusso in assoluta sicurezza”.