Ordinanza per i Tir sulla Statale 28: un lettore "Serve fare pressioni sulle autostrade per velocizzare i lavori"

Un nostro lettore, D.G., ci ha scritto in relazione all’ordinanza del Sindaco di Pornassio, che vieta la circolazione ai mezzi pesanti, che ha poi portato ad un accordo, consentendo il transito solo a coloro che hanno destinazione provincia di Cuneo e Imperia:

“Leggo la presa di posizione delle varie associazioni dei trasportatori in seguito alla proposta di assegnare il premio consumatori al primo cittadino di Pornassio. Capisco le loro problematiche ma, purtroppo, continuo ormai da mesi a leggere di molti cantieri sull’autostrada che limitano il transito. La cosa è verissima, ma continuo sempre a leggere articoli dove le associazioni di categoria lo esprimono come se fosse diventata una situazione con cui dobbiamo imparare a convivere. Sembra quasi che siano rassegnate ma spero, invece, che le associazioni chiedano alle società che gestiscono le autostrade in maniera più profonda e incisiva il termine dei lavori, così come e stato e continua a essere fatto verso un sindaco di una piccolissima comunità”.