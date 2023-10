Un nostro lettore, Gianni Calvi, ci ha scritto in relazione al falso medico all’ospedale di Bordighera:

“Non commenterò le dichiarazioni dei ‘contendenti’ politici ma sarò conciso e tranciante: egregi signori, in tutta franchezza e liguritudine, con la solfa del ‘è colpa tua, no è tua, ma tu hai detto…’ ci siamo stufati. I problemi ci sono e vanno risolti. Magari, cari regionali, inauguriamo meno sagre e lavoriamo per la soluzione dei problemi dei cittadini”.