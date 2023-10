Antonelli e Artusi ai vertici del Partito Democratico cittadino, le congratulazioni di 'Sanremo Attiva'

"Il movimento di cittadinanza 'Sanremo Attiva' desidera rivolgere le più sincere congratulazioni alla nostra ex candidata a Sindaco Francesca Antonelli e alla nostra ex Assessore all’Ambiente Lucia Artusi per il loro nuovo percorso ai vertici del Partito Democratico di Sanremo.

Siamo certi che entrambe riusciranno a portare all’interno del partito quello spirito e quella mentalità che caratterizzano i movimenti come il nostro e che ci hanno portato ad avere un ruolo di rilievo nell’amministrazione della nostra città. Per il Partito Democratico sarà sicuramente un grande valore aggiunto poter usufruire delle loro competenze, della loro passione e delle loro qualità umane.

Sanremo Attiva perde sicuramente due esponenti di grande valore, ma è essenziale ricordare come la forza di un movimento di cittadinanza come il nostro non risiede nei singoli individui ma nella nostra unità come gruppo di attivisti. L’entusiasmo, lo spirito di collaborazione, la voglia di essere utili per migliorare la nostra città sono il nostro motore.

Sanremo Attiva è pronta ad affrontare nuove sfide forte dell’esperienza accumulata in 10 anni di vita, con la passione e l’impegno che ci hanno sempre contraddistinti.

Robert von Hackwitz".