Auto in fiamme, paura in via Collette a Imperia (foto)

Un’auto è andata a fuoco stamattina in via Collette a Imperia. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno avuto ragione delle fiamme e, soprattutto, sono riusciti a trarre in salvo la proprietaria della vettura facendola uscire dal portone di casa visto che il mezzo ostruiva il passaggio. Tanta paura ma fortunatamente non si sono registrati né feriti e né intossicati.