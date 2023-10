Sanremo: mercoledì prossimo Alessandro Bartoli e Francesca Centurione Scotto ai Martedì Letterari

Mercoledì prossimo alle 16.30, in collaborazione con l’UNI3 Università delle Tre Età Sanremo, nell’ambito dei Martedì Letterari e dell’ Inaugurazione dell’Anno Accademico 2023/2024, Alessandro Bartoli e Francesca Centurione Scotto Boschieri presentano il volume: “Inglesi in Liguria – Castelli, ville, giardini, storie” (Sagep).

La Liguria è costellata da un incredibile patrimonio di parchi e residenze creati da illustri personalità inglesi che a cavallo tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento scelsero la nostra regione come meta di villeggiatura invernale, dando vita a magnifici giardini esotici e ville dall’architettura insolita. Giovanni Ruffini, nel Dottor Antonio, il romanzo pubblicato a Edimburgo nel 1855 che diede un forte slancio alla Riviera ligure per il suo clima mite e la bellezza delle sue coste, descriveva la Liguria come «mirabile estensione di coste ondulate di colline sopra un fondo di alte montagne distese in semicircolo da levante a ponente». Il volume, riccamente illustrato, curato da Alessandro Bartoli e Francesca Centurione-Scotto Boschieri, con la partecipazione dei più autorevoli studiosi e ricercatori, è un tassello fondamentale per valorizzare e far conoscere, in Italia e all’estero, questo straordinario patrimonio culturale e architettonico.

Francesca Centurione Scotto Boschieri, laureata in Letteratura italiana con una tesi su Lionardo Salviati, fondatore dell’Accademia della Crusca, si occupa da anni di studi letterari e storico-artistici. Professoressa di Letteratura Italiana e Storia, giornalista pubblicista, scrittrice, Presidente Amici Giardini Botanici Hanbury, Ambassador of Genoa in the world ha curato pubblicazioni legate al cerimoniale e alle intricate vicende dell’aristocrazia europea e organizzato eventi, conferenze e mostre su questi temi.Collaboratrice de Il Giornale, si divide tra Inghilterra, Liguria e Toscana.

Alessandro Bartoli avvocato e saggista. Nel 2005 ha curato l’edizione anastatica di “Alcune Ricette di cucina per l’uso degli inglesi in Italia” con Giovanni Rebora (Elio Ferraris Editore), nel 2008 “Le Colonie Britanniche in Riviera tra Ottocento e Novecento” (Elio Ferraris Editore – Fond. Carisa De Mari). Con D. Astengo e G. Fiaschini ha curato “Dalla Feluca al Rex. Vagabondi, Viaggiatori e Grand Tourists lungo il Mar Ligure” (Città di Alassio, 2011 – Premio Anthia 2011). Ha inoltre curato il volume “Un sogno inglese in Riviera. Le Stagioni di Villa dellaPergola” (Mondadori, 2012).

Martedì 31 ottobre alle 16.30, il prof. Christian Parisot Direttore Modigliani Istitut di Roma, presenta il volume:” Amedeo Clemente Modigliani La Vita” (Edizioni UTVI). Partecipa la storica dell’Arte Federica Flore. Esposizione: Amedeo Clemente Modigliani - Disegni .