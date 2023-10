Gara elettrica, l'E-Rallye Monte-Carlo farà tappa a Dolceacqua

I 60 equipaggi in gara, di 15 diverse nazionalità, giungeranno nel paese dei Doria verso le 11:30 per restarvi fino alle 15 circa, giusto il tempo di una breve visita al borgo e soprattutto di un assaggio dei suoi prodotti tipici, per poi ripartire alla volta del Principato per disputare, nella notte, l'ultima tappa sulle mitiche strade del Rally di Montecarlo.