Anche gli alunni del Liceo 'Cassini' di Sanremo alla 'Masterclass' del Tenco all'Ariston

Anche il Liceo Cassini era presente, ieri mattina, alla Masterclass aperta agli studenti di diverse età e scuole, su Enzo Jannacci, cabarettista, attore, medico e cantautore protagonista della scena musicale italiana del dopoguerra.

Attraverso le parole dei relatori Enzo Gentile, Giorgio Verdelli, Paolo Tomelleri e Paolo Jannacci è stata ripercorsa la vita del cantautore milanese, così come attraverso il racconto del figlio Paolo è stato possibile conoscere alcuni aspetti dell’uomo e del padre. Il figlio infatti ha ricordato come egli gli abbia insegnato l'importanza e la bellezza di relazionarsi e aiutare gli altri, raccontando anche delle esperienze in America, dove il padre Enzo, appassionato di medicina e di musica, ha cercato di conciliare queste due vocazioni e di esprimere la sua creatività e la sua anima attraverso entrambe.

In America infatti Jannacci, che era affascinato dalle sonorità d’oltreoceano e dal jazz, ha potuto trarre ispirazione e spunto da queste per la sua musica. Negli anni '60 Enzo Jannacci inizia a scrivere brani ritenuti ‘giovanili’, ma trattando argomenti già molto seri. Durante il suo percorso musicale egli ha collaborato moltissimo con personaggi della musica, dello spettacolo, del giornalismo, della televisione e della comicità italiana, divenendo un artista poliedrico e modello per le successive generazioni di comici e di cantautori, per il piacere che trovava nel lavorare relazionandosi.

Ha dato vita con le sue canzoni a quasi trenta album, alcuni dei quali rappresentano importanti capitoli della storia della canzone italiana, e ognuno dei quali è talmente unico da non poter essere individuato in alcun genere musicale. Durante la conferenza sono poi state trasmesse differenti clip, come il trailer del film sulla vita di Enzo Jannacci, intitolato “Vengo anch'io”, ed eseguiti molti brani da Paolo Tomelleri e Paolo Jannacci, quali la celeberrima “Vengo anch’io”, con la partecipazione attiva del pubblico.

Il pubblico giovane che era in sala ha così potuto conoscere e apprezzare un “grande” della musica e capire ancora una volta che la musica unisce epoche, generazioni e popoli.