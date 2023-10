Torrente distrugge guado a Molini di Triora: Provincia al lavoro per ripristinare la viabilità (Foto e Video)

Disagi per alcune famiglie di Molini di Triora, dopo che il torrente ha distrutto il guado d'accesso alla Sp65 che porta a Langan e Colle Melosa. L'opera provvisoria era stata realizzata per conto della Provincia, nell'ambito della demolizione ricostruzione dello storico ponte (LINK) .

Il guado attraversava il torrente grazie ad alcuni grossi tubi di cemento, distrutti e portati via tra ieri e oggi con la piena del corso d'acqua. Un bel problema per le persone che vivono al di là del ponte che non sono rimaste tagliate fuori dal resto del paese.

La Provincia si è subito attivata per ripristinare il passaggio provvisorio non appena il letto del corso d'acqua si abbasserà. Secondo le stime attuali, la viabilità potrebbe già essere riattivata nel pomeriggio con un nuovo guado. Si tratta di una soluzione di emergenza in attesa che vengano completati i lavori per il nuovo ponte, il cui termine è previsto tra fine novembre e inizio dicembre.