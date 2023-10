Maltempo: caduta massi e problemi alle linee elettriche a Caprauna sulla Statale 28 del Nava (Foto)

In seguito alle precipitazioni che stanno interessando in queste ore la nostra provincia, si è verificata un'importante caduta massi nel territorio di Caprauna, in Val Pennavaira, al confine con la Liguria, dove un blocco di circa mille chili si è staccato da una parete finendo sulla strada.

"Fortunatamente non ci sono state conseguenze e danni a persone - spiega il sindaco di Caprauna Giuseppe Ruaro -. Il masso caduto in via Roma ha colpito e distrutto il muretto che costeggia la strada, che è stata chiusa per la sicurezza di tutti. Al momento si registrano criticità alle linee elettriche, attendiamo l'intervento dei tecnici, già contattati, per il ripristino e la messa in sicurezza di alcune scatole elettriche che hanno subito fulminazioni".