Si chiama Enrica Massone il falso medico, smascherato all’ospedale di Bordighera e già allontanato. La donna non è alla sua prima truffa, visto che nel 2009 venne arrestata e condannata a Torino, nell’ambito di una ‘attività’ di vendita di permessi di soggiorno.

E’ stata in carcere per oltre tre anni ed aveva anche raggirato una coppia, per la quale è diventata amministratrice di sostegno. Ora la donna, scoperta da un vero medico all’ospedale bordigotto, andrà nuovamente sotto processo.