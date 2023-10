Falso medico all'ospedale di Bordighera scoperto dall'Asl 1, presentato un esposto in Procura

Falso medico all’ospedale di Bordighera e immediato esposto dell’Asl in Procura ad Imperia. I fatti sono avvenuti nelle ultime settimane, quando il Dottor Bruno, che opera all’ospedale ‘Saint Charles’, ha notato la donna di 50 anni che lavorava al Punto di Primo Soccorso ed ha chiesto le verifiche del caso.

Il tutto è accaduto in quanto, dal 1° agosto il Punto di Primo Soccorso è gestito dall’azienda privata Gvm, nell’ambito dell’accordo che pian piano porterà l’intera gestione del nosocomio al privato. Vista la penuria di medici, la Gvm si è rivolta alle cooperative e, in questo caso la ‘Igea’ di Roma ha portato alcuni dottori al Ppi bordigotto.

Tra questi la donna che, dopo le verifiche richieste dal Dottor Bruno, è emerso come non fosse iscritta all’Ordine dei Medici. La donna ha lavorato solo tre turni, prima di essere scoperta e, questa mattina, l’Asl 1 ha presentato un esposto in Procura e all’Ordine.

“Sul personale sanitario in servizio presso i nostri presidi ospedalieri e non solo - dice la nota dell’Asl1 - effettuiamo periodicamente controlli relativi alla documentazione presentata dai medici che lavorano presso la nostra azienda o che lavorano presso le cooperative mediche. La donna, non dipendente Asl 1, bensì della azienda che fornisce dirigenti medici, è stata in servizio al PPI di Bordighera per soli tre turni e pertanto, dopo le opportune verifiche, è stata accertata la mancanza dell'iscrizione all'Ordine dei Medici e così abbiamo attivato immediatamente tutti i canali per denunciare l'illecito da parte di questa persona che, tramite autocertificazione, dichiarava invece di essere iscritta all'Ordine dei Medici. Oltre alla segnalazione all'Ordine dei Medici è stato presentato anche un esposto, nei confronti di questa persona, presso la Procura della Repubblica di Imperia”.