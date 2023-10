Ventimiglia, arriva la pioggia: migranti cercano 'ripari di fortuna' (Foto)

Tutti in piedi sotto un albero oppure seduti al riparo sul marciapiede della stazione, sulle scalinate del teatro comunale, dentro una casa diroccata alle Gianchette o sotto il cavalcavia, lungo il fiume Roya, a Ventimiglia. Così i migranti, principalmente uomini ma anche famiglie e minori non accompagnati, cercano riparo dalla forte pioggia che si sta abbattendo sulla città di confine.

Non riuscendo a passare la frontiera a causa dei controlli intensificati e dei respingimenti da parte dei francesi, sia a Ponte San Ludovico che a Ponte San Luigi, i migranti non possono far altro che accamparsi lungo le vie della città di confine ma con l'arrivo del maltempo, e della prevista allerta meteo arancione, non sanno dove andare a ripararsi.

A causa della piogga, enormi pozzanghere si sono formate sui marciapiedi e lungo le strade dove solitamente i migranti passano il tempo e così la maggior parte cerca di ripararsi in 'rifugi di fortuna' sotto il cavalcavia, lungo il letto del fiume Roya, una zona altamente pericolosa durante il maltempo visto che le previste forti piogge, i venti di burrasca e la mareggiata potrebbero contribuire ad aumentare la quantità d'acqua già presente nell'alveo, ricco di vegetazione, che, di conseguenza, potrebbe anche allagare gli accampamenti abusivi mettendo così a rischio la vita di molti.