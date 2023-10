Sanremo: il Comune mette mano alla passeggiata Imperatrice, approvato il progetto di restyling

L’amministrazione Biancheri punta sugli ultimi mesi di governo della città all’insegna dei lavori pubblici. Dopo il restyling del lungomare Calvino, ora il Comune vuole mettere mano anche alla passeggiata Imperatrice e, di recente, è stato approvato il progetto del valore di 114 mila euro che consentirà di rifare il look a uno degli angoli più iconici della città, tra le spiagge e gli hotel più lussuosi.

“La passeggiata necessità di una riqualificazione estetico funzionale in quanto a causa della mancanza di collegamento tra l’acquedotto cittadino e gli impianti di irrigazione delle aree verdi e la dimensione delle specie vegetali presenti, portano il continuo passaggio di mezzi pesanti per la manutenzione ordinaria ossia per innaffiare e potare le piante, i quali ha rovinato in diversi parti la pavimentazione di pregio esistente che non è stata concepita per essere carrabile - così si legge nella descrizione del progetto - inoltre le bordure delle aiuole presentano in alcuni tratti evidenti segni di distacco, sporcizia e rottura, che rendono necessario un intervento di riqualificazione, in modo da mantenere l’estetica e il fascino che la caratterizzano, dando nuova vita e/o sostituendo gli elementi che versano in avanzato stato di degrado. Il lotto oggetto di intervento è la nota passeggiata dell’Imperatrice, area di proprietà del Comune, che presenta una pavimentazione in lastre di marmo di colori diversi e aiuole verdi che ospitano diverse tipologie di piante, tra cui le palme, elemento caratteristico della passeggiata. Attualmente, la pavimentazione della passeggiata, costituita da lastre di marmo di tre colori diversi risulta fratturata in alcuni punti. La pavimentazione presenta delle lesioni, in quanto non è stata concepita per sopportare il carico dei veicoli che vi transitano per poter irrigare le aiuole esistenti e quando le alberature ad alto fusto necessitano di manutenzione ordinaria per essere potate”.

“Nell’area verso ponente dove sorgono i così detti “Giardini” della passeggiata, i quali si caratterizzano per una pavimentazione a spacco in porfido con aiuole di grandi dimensioni e che ospita un piccolo ristorante, le griglie per la raccolta delle acque piovane risultano intasate dalla vegetazione - prosegue il documento - un altro problema che si riscontra è la mancanza di collegamento tra l’acquedotto cittadino, che passa sotto corso Imperatrice, e l’impianto di irrigazione delle aree verdi, impedendo un’agevole manutenzione delle aree verdi. L’area necessita di essere riqualificata per continuare ad essere ben inserita nel contesto urbanistico in cui è situata. L’intervento in progetto viene definito di riqualificazione estetico funzionale in quanto si basa sul un “restyling” di una zona fulcro della città di Sanremo, che necessita di manutenzione al fine di continuare a mantenere l’aspetto di regio che la caratterizza da oltre un secolo. L’obiettivo di progetto consiste nel restauro della pavimentazione, nella pulizia, sostituzione e ripristino delle porzioni di bordure delle aiuole e nell’allaccio e rifacimento parziale dell’impianto di irrigazione all’acquedotto esistente. Si prevede il completo rifacimento dell’impianto di adduzione di tutte le aiuole. Attualmente le aiuole presentano tutte un impianto d’irrigazione automatica funzionante, che non può essere utilizzato in quanto manca il collegamento all’acquedotto cittadino, che passa sotto corso Imperatrice. Nello specifico, si ipotizza che quando sono stati rifatti gli asfalti, è stato interrotto il collegamento tra acquedotto e impianto di irrigazione e non è più stato ripristinato. Inoltre tutta la tubazione di mandata esistente necessita di essere sostituita in quanto la tubazione è molto vecchia e in avanzato stato di degrado (nel corso degli anni ci sono state diverse perdite). Tra gli interventi più rilevanti figura la riqualificazione delle bordure in travertino delle aiuole, che verranno pulite con ausilio di idropulitrice; inoltre le porzioni mancanti e lesionate verranno sostituite. Per quanto riguarda la pavimentazione, si prevede di sostituire parzialmente i marmi rotti e cercare di limitare il transito di veicoli in modo da non rovinare ulteriormente la pavimentazione che, essendo spessa 2 centimetri, non sopporta il peso dei mezzi carrabili necessari alla manutenzione del verde”.

I lavoro sarà suddiviso in due lotti. In primo luogo sarà predisposta l’area di cantiere e si procederà con la realizzazione delle opere relative ai sottoservizi, successivamente si procederà alla pulitura e sostituzione delle bordure in travertino. In un secondo momento si procederà la realizzazione di un nuovo allaccio e mandata dell'acquedotto in tutte le aiuole sulla strada, sostituzione dei pozzetti lesionati e inserimento di nuovi pozzetti nelle aiuole in cui non presenti. Successivamente verranno ripristinati gli scavi e verrà posato il manto stradale. Il lotto 2, invece, corrisponderà alla porzione di passeggiata con pavimentazione in lastre di marmo tricolore, sarà oggetto di un appalto futuro che si occuperà della sostituzione delle lastre in marmo completamente lesionate.