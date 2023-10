Sanremo: restyling di lungomare Calvino, il Sindaco Biancheri ha presentato il 'project' a maggioranza e opposizione

‘Restyling Calvino’: è questo il nome dell’idea messa sul tavolo dal Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che ne ha parlato sia alla maggioranza che all’opposizione. Il primo cittadino ha parlato di un possibile ‘project financing’ che andrebbe ad abbracciare tutta la zona del lungomare Calvino, allargandosi all’ex stazione ferroviaria di piazza Cesare Battisti, per arrivare fino a largo Nuvoloni ed alla zona sotto il Casinò.

Tutto partirebbe da un grande parcheggio interrato, da circa 700 posti auto, con la realizzazione di un parco urbano a mare ed il restyling dell’ex scalo ferroviario. Quindi una serie di opere che porterebbe anche a creare una piazza sotto il tempio dell’azzardo matuziano.

Al momento non si conoscono i dettagli visto che il progetto non è ancora stato presentato e protocollato in comune, ma dietro ci sarebbe la Reuben Brothers, società che gestisce da anni Portosole. Il progetto è comunque in dirittura d’arrivo e dovrebbe essere presentato a breve. Il primo cittadino ne ha parlato anche all’opposizione in quanto aveva promesso in Consiglio che, in caso di progetti a lungo termine che vanno oltre il mio mandato, avrei voluto coinvolgere tutti. Per questo ho deciso di mettere al corrente sia la maggioranza che ma la minoranza.

In attesa della messa in atto di alcuni progetti già esistenti, come la rimozione del cosiddetto ‘ecomostro’ di Portosole e la ripresa del cantiere al palazzetto dello sport di Pian di Poma, il restyling della zona sul lungomare Calvino potrebbe essere l’ultima ‘mossa’ di Biancheri, a pochi mesi dal termine del suo mandato.