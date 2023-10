L'imperiese Eleonora Rubino a Genova: ha partecipato al 'Book Pride' di Palazzo Ducale

L’imperiese Eleonora Rubino presente a Palazzo Ducale di Genova in occasione del Book Pride, la fiera nazionale dell’editoria indipendente svoltasi dal 6 all’8 ottobre 2023, presso lo stand della casa editrice tab edizioni con il suo volume “La disciplina giuridica del marchio nel settore agroalimentare: Dop, Igp, Made in Italy, Prodotti Liguri e focus sull’Oliva Taggiasca”, pubblicato a maggio 2023.

Un volume scientifico in cui vengono esaminate le tipologie di segni distintivi utilizzati nel settore agroalimentare e viene riservata una particolare attenzione alla tutela dei prodotti agroalimentari della Liguria in un’ottica di promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Nel libro si sottolinea il ruolo preminente dei marchi di qualità DOP, IGP e STG, riportando anche infografiche riprodotte nei Rapporti Ismea – Qualivita ed evidenziando inoltre, tra i vari aspetti trattati, alcuni dei progetti che hanno visto la partecipazione della Fondazione Qualivita per promuovere il Made in Italy nel mondo. L’autrice, essendo ligure, ha voluto riservare un capitolo alle due DOP agroalimentari liguri, eccellenze del territorio, autentici emblemi della Liguria nel mondo: l’Olio DOP Riviera Ligure e il Basilico Genovese DOP e ha dedicato un focus alla tutela giuridica dell’Oliva Taggiasca, cultivar d’oliva tipica del Ponente ligure apprezzata in tutto il mondo.

Nel libro si segnala anche l’esistenza di altri segni del territorio, PAT e De.Co., con alcuni esempi di prodotti liguri attestanti il legame storico e culturale con il territorio, trovano inoltre spazio il Made in Italy e i temi ad esso correlati quali ad esempio l’Italian Sounding, le frodi agroalimentari, le autorità di controllo e l’olio di oliva in quanto uno dei prodotti più identitari del Made in Italy, simbolo di un’antica e consolidata tradizione ligure e italiana.

Il volume rientra nella Collana Giovani Giuristi, Studi di eccellenza (tab edizioni, Roma), una collana che accoglie studi monografici in materie giuridiche che siano il frutto di rielaborazioni di tesi di laurea o dottorato che abbiano ottenuto il punteggio di 110/110, con lode e dignità di stampa.

È stata un’emozione e una soddisfazione per l’autrice ligure, Eleonora Rubino, essere presente con il suo primo libro in un evento nazionale di tale rilevanza che si è tenuto nella sua Regione e a cui hanno partecipato più di cento editori con oltre 14 mila visitatori; una manifestazione che si è svolta in una splendida cornice quale il maestoso e imponente Palazzo Ducale, in un anno così significativo in cui Genova è stata insignita del riconoscimento di Capitale italiana del libro.