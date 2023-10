La Famija Sanremasca pubblica un nuovo volume della Storia di Sanremo che formerà la collana ‘Storia Patria’

È stato pubblicato dalla Famija Sanremasca un ulteriore volume della Storia di Sanremo che formerà la collana ‘Storia Patria’, con la presentazione del Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e la prefazione del presidente della Famija Sanremasca, Leone Pippione.

Dopo quello pubblicato nel 2021 (Storia di Sanremo 1940-1945), quest'ultimo comprende gli anni dal 1815 al 1861, cioè dalla restaurazione post napoleonica all'Unità d'Italia. Sono anni decisivi da un lato per la creazioni dei servizi essenziali come il primo acquedotto, il tracciato della Via Larga detta Strada Nova, poi detta Via Vittorio (ora corso Matteotti). Dall'altro i tentativi riusciti dei pionieri del turismo (un gruppo di medici e letterati sostenuti da Adele Roverizio) che hanno individuato e propagandato le qualità salutari del clima di Sanremo.

Il libro si dilunga anche illustrando l'epopea risorgimentale che ha visto Giuseppe Garibaldi presente più volte in città. Conta oltre 300 pagine con illustrazioni, personaggi, documenti, elenco dei nomi, cronologia degli eventi. È corredata inoltre da una ricca appendice documentaria, da un'accurata bibliografia e da una dettagliata cronologia dei più importanti avvenimenti svoltisi a Sanremo dal 1815 al 1861. Fondamentale perché ha nel cuore Sanremo.

In vendita presso:

Libreria Ubik(Sanremo libri) via Roma 91

Libreria Garibaldi corso Garibaldi 8

Libreria La Fenice p.za Muccioli 6

Grafica Casabianca via S.Francesco 21